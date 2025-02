Witherspoon & Ferrell: Ein goldenes Komödien-Duo

Hollywood-Schauspielerin Reese Witherspoon und Hollywoods Kult-Komiker Will Ferrell blödeln sich durch ein pures Hochzeitschaos. In „Ihr seid herzlich eingeladen“ plant Margot (Reese Witherspoon) die perfekte Hochzeit für ihre Schwester Neve (Meredith Hagner), während Jim (Will Ferrell) dasselbe für seine Tochter Jenni (Geraldine Viswanathan) tut. Ein Buchungsfehler bringt beide Feiern ins selbe Insel-Resort – doch Platz gibt es nur für eine Hochzeit!