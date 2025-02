Nervenprobe für Pendler: Selbsthilfe im Internet

Und das wieder in Teilabschnitten – was damals schon zu viel Chaos entlang der Strecke durch Umsteigen auf Ersatzbusse geführt hat: Diesmal finden die Gleisarbeiten von 21. Februar bis 24. März zwischen Wolkersdorf und Laa aber nur an den Wochenenden statt. „Es werden Schienen getauscht, da in engen Bögen eine Abnutzung vorherrscht“, informieren die ÖBB. Von 28. Juni bis 1. September ist der Abschnitt Mistelbach-Laa dran. Da eine Brücke erneuert werden muss, wird auch wochentags ein Schienenersatzverkehr geführt.