Superfan mit Kamelritt am Weg nach Almaty

Seit 13 Jahren hat Gernot Thierschädl abgesehen von der Corona-Zeit kein Länderspiel des österreichischen Nationalteams verpasst. Selbst das jüngste Nations-League-Match in Almaty ließ sich der Obmann des Nationalteam-Fanclubs „GLBG Crew“ nicht entgehen. Mit zwei anderen Crew-Mitgliedern aus Bad Gleichenberg flog der 35-Jährige mit einem Zwischenstopp in Dubai inklusive Kamelritt nach Kasachstan: „Von 32 Grad in der Wüste zu minus zwei Grad und Schneefall im Stadion – das war schon hart. Aber das gehört zum Fanleben dazu.“ So wie Autoreisen zu Länderspielen nach Moldawien und Georgien, die teilweise sehr abenteuerlich waren.