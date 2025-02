Sextett kämpft „dahoam“ um Sternstunde!

„Die guten Steirer spielen eben in Wien“, lacht Austria-Kapitän Manfred Fischer. Der Birkfelder kann heute mit Violett zum Bundesliga-Restart bei Leader Sturm in seiner steirischen Heimat für eine Sternstunde sorgen. Gehen die Veilchen wie schon beim letzten 2:0-Erfolg im Cup-Viertelfinale gegen den Meister als Sieger vom Platz, würden die Violetten in der Tabelle erstmals ganz oben stehen.