Slowakei bezieht wieder Gas aus Russland

Die Slowakei ist so abhängig von russischem Gas wie kaum ein anderes EU-Land. Um sich weiterhin russische Gaslieferungen zu sichern, war die slowakische Wirtschaftsministerin Denisa Sakova an den Gazprom-Sitz nach St. Petersburg gereist. Ministerpräsident Robert Fico wiederum traf sich mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Ankara und mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau. Diese Reise löste Massenproteste in mehreren slowakischen Städten aus.