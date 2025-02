Kritik an Real: „Sie haben den Verstand verloren!“

Ein Foul an Mbappé als Auslöser

Real hatte nach dem 0:1 bei Espanyol Barcelona einen vierseitigen Protestbrief an den spanischen Verband geschrieben und diesen auf seiner Internetseite veröffentlicht. Die Leistung des Schiedsrichterteams inklusive des VAR sei „skandalös“ gewesen. Sie sei „der Höhepunkt eines völlig diskreditierten Schiedsrichtersystems, dessen Entscheidungen gegen Real Madrid einen Punkt erreicht haben, an dem die Verfälschung und Manipulation des Wettbewerbs nicht mehr ignoriert werden kann“, echauffierte sich der Klub von David Alaba.