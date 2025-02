Trotz Stadtpleite machen Politiker Traumurlaube

Apropos: Obwohl die Stadt noch kein Budget hat, fliegen viele Stadtsenatsmitglieder locker auf Urlaub. Rabitsch war lange in Sri Lanka, Franz Petritz (SP) war in Mexiko, Sandra Wassermann (FP) sonnte sich in der Karibik. „Die Stadt steht mit dem Rücken zur Wand, aber jeder macht, was er will. Da müssen bei den Bürgern die Alarmglocken schrillen“, sagt Wolfgang Germ (FP). „Ich war 16 Jahre im Rathaus, habe aber nie länger als fünf Tage gefehlt. Und da ging ich nur zu den normalen Urlaubszeiten.“