FPÖ paniert „Tagespresse“ vor dem Höchstgericht

Der Fake-Wirtebrief war ein riesiger Aufreger, den die FPÖ nicht auf sich sitzen lassen wollte. Sie klagte und verlor in zwei Instanzen. Der Oberste Gerichtshof entschied nun: Die Satireplattform hätte das so nicht machen dürfen und muss fast 26.000 Euro an die Blauen zahlen.