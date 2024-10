Satirezeitung will FPÖ Niederösterreich pfänden

Falsche Briefe an Wirtshäuser

Worum geht es? Grund des Rechtsstreits sind falsche FPÖ-Briefe, die die Zeitung im April 2023 an ungefähr 500 Wirtshäuser geschickt hat. Darin ist von einer „Wirtshausprämie“ und einer neu geschaffenen „Abteilung zur Förderung patriotischer Essenskultur“ die Rede. Die traditionellen Speisekarten seien in den vergangenen Jahren unter Druck geraten – „einerseits von den ins Land strömenden fremden Kulturen (...)“ und „andererseits aber auch von den immer mehr werdenden Wienern (...)“, die die Nachfrage nach Speisen wie Tofu in anderen Bundesländern erhöhen würden.