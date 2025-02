Den „westlichen Lebensstil“ mit Messer verteidigt

„Sie würgten und schlugen mich“, berichtet das Mädchen im Zeugenstand. Als „Verteidigungsmaßnahme“ greift die Schülerin damals zu Küchenmesser und Baseballschläger. Während der eine Bruder eine Schnittwunde am Finger erleidet, kommt der andere mit einer Prellung am Rücken davon. In Panik wählt die Gepeinigte den Notruf. Als sie bei der Polizei die prekäre Situation innerhalb der Familie erklärt, kommt sie vorübergehend in eine Krisenwohnung. Angeklagt wird sie trotzdem.