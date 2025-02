Sortenvielfalt im Stiftsgarten bewahrt alte Reben

Seit einer Ewigkeit auf Erden, nämlich seit dem Jahr 1114, ziehen die Chorherren der altehrwürdigen Abtei in Klosterneuburg in die Rieden, um dort Trauben zu ernten und tief in den Kellern des Mittelalters Weine zu keltern. Immer lauerte aber schon zwischen den Rieden der „Teufel“ mit Pilzen, die das edle Schöpfungswerk zu Fall bringen wollten.