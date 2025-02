Bei zwei Hausdurchsuchungen wurde Arsenal entdeckt

Nachdem die Polizei Gmunden umfangreiche Ermittlungen im Suchtgiftmilieu führte, erfolgten am 3. Februar zwei Hausdurchsuchungen an einer Wohnadresse und an einer Firmenadresse im Bezirk Gmunden im Auftrag der Staatsanwaltschaft Wels. Dabei wurden neben Suchtgiftutensilien auch mehrere Waffen sowie Kriegsmaterial vorgefunden und sichergestellt.