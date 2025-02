Uni Graz untersucht Neugier an wahren Verbrechen

In der Befragung ging es vor allem um die Motive für die Beschäftigung mit realen Kriminalfällen. „75 Prozent der Befragten führten an, die Psychologie hinter den schrecklichen Taten verstehen zu wollen. 30 Prozent nannten allgemeine Neugier als Beweggrund, knapp 28 Prozent ein grundlegendes Interesse am Justizsystem, Polizeiarbeit und kriminalistischen Ermittlungen“, sagt die Projektleiterin Corinna Perchtold-Stefan.