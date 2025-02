Tödlicher Schubser von Bub war keine Absicht

Belanglose Streitigkeiten als Auslöser

Der Zwölfjährige sei mit dem ihm bekannten 13-jährigen Buben in „eher belanglose und nicht ernst gemeinte Streitigkeiten“ in unmittelbarer Nähe des Gleises geraten, so die Ermittler. Im Verlauf der Auseinandersetzung habe der Ältere den Jüngeren dann „geschubst“. „Unglücklicherweise prallte der Zwölfjährige daraufhin seitlich gegen die einfahrende Bahn und erlitt tödliche Verletzungen.“