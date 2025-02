Terror-Führer floh vor Prozess in Graz nach Syrien

Am Donnerstag sollte der Prozess wegen Verbrechen der terroristischen Vereinigung und kriminellen Organisation fortgesetzt werden, doch der Terror-Führer floh nach Syrien. „Die Möglichkeit seiner Rückkehr war gegeben, weil Assad nicht mehr an der Macht ist“, erklärte sein Anwalt. Er wollte offenbar keine weitere Haft riskieren. Er möchte mit seiner achtköpfigen Familie in der Heimat leben und eine Apotheke eröffnen. Der Syrer hat laut Anwalt in der Ukraine Pharmazie studiert.