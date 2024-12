Mutmaßlicher Terror-Führer bei Gericht verhaftet

In seiner Einvernahme weicht der Angeklagte, von dem Bilder in Kampf-Montur vorliegen, Fragen aus: „Es fehlte an Sicherheit, wir mussten die Stadt beschützen. Zum Gruppenführer wurde ich gewählt. Ich kann mich nicht erinnern, mit einer Waffe geschossen zu haben.“ Nach einer kurzen Flucht in die Ukraine kehrte er nach Syrien zurück. Da sei seine Brigade bereits zerbrochen gewesen, einige Männer hätten sich der al-Nusra angeschlossen. Er selbst, der nach der Scharia verheiratet ist, habe mit dem IS nichts am Hut – obwohl der renommierte Gutachter Guido Steinberg seiner Brigade eine enge Verbindung zum Dschihad und dem Islamischen Staat bescheinigt.“