Khol: „Es gibt keine europäische Asylpolitik“

Europäische Asylpolitik

Die europäische Asylpolitik, insbesondere das sogenannte Dublin-System, steht seit Jahren in der Kritik und gilt weithin als gescheitert. Ursprünglich sollte der Dublin-Vertrag sicherstellen, dass Asylsuchende ihren Antrag in dem EU-Land stellen, in dem sie erstmals europäischen Boden betreten. Dieses Prinzip zielte darauf ab, eine gerechte Verteilung der Asylverfahren in der Europäischen Union zu gewährleisten und Mehrfachanträge zu verhindern. Der ehemalige ÖVP-Klubobmann Khol ist sich jedoch sicher: „Es gibt keine europäische Asylpolitik.“