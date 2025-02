Mbappe „weiß nicht, wie man als Stürmer spielt“

In einem Interview mit Eduardo Aguirre hat sich Cristiano Ronaldo zur Rolle von Superstar Kylian Mbappe bei Real Madrid geäußert – und fällte dabei ein knallhartes Urteil. „Die Stürmerposition ist für Mbappe ein bisschen schwierig, weil er nicht weiß, wie man als Stürmer spielt. Es ist nicht so, dass er es nicht kann, es ist nur nicht seine Position“, so der Portugiese.