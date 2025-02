Irrer Nackt-Skandal kostet Kanye West Millionen

Auch bei der „Toleranz des japanischen Volkes“ habe sich Kanye völlig verschätzt. Der Rapper, der seit 2022 mit Bianca verheiratet ist, hat die meiste Zeit des letzten Jahres in einem Hotel in Japan gelebt und konnte sich offenbar nicht vorstellen, dass ihm die Konzertveranstalter ihre Unterstützung entziehen. „Die Investoren in Japan, die die Konzerte unterstützen, sind sehr verärgert über diese Situation. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie die Finanzierung für die Konzerte zurückziehen werden“, so der Insider weiter.