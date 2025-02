Betrunkene Rodeltruppe: Eine Abfahrt, 3-mal Spital

Die achtköpfige Gruppe fuhr am Montag kurz vor 16 Uhr die Rodelbahn „Hexenritt“ in Söll hinunter und hatte diese schon fast bewältigt, als es im Auslauf zum Unfall kam: Zwei Deutsche (26 und 28), die gemeinsam auf einer Rodel saßen, gerieten über den Rand der Strecke hinaus und stürzten laut Polizei rund drei bis vier Meter in einen Bach.