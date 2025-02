Ab an den Strand! Ruder-Ass wirft sich ins Meer

Ende September stand die Karriere von Ruderer Lukas Reim an der Kippe. Der österreichische Verband plante nicht mehr mit ihm, der Vertrag beim Heeressport wurde nicht verlängert. Der Salzburger hing danach etwas in der Luft. Trübsal blasen wollte er aber nicht, der Blick war sofort in die Zukunft gerichtet. Einerseits konzentrierte sich das Ruder-Ass verstärkt auf sein Studium (Recht und Wirtschaft), andererseits trainierte er voll weiter. „Ich habe ein bisschen Distanz gehabt und vermehrt den Fokus auf Krafttraining gesetzt“, erklärt Reim. Dadurch ist der 26-Jährige jetzt voll in Form für seine neue Herausforderung: das Küstenrudern.