Wie ein Dorf zum begehrten Pflaster werden möchte

Reagiert wird mit dem Projekt aber auch auf die steigende Zahl von Ein- und Zwei-Personen-Haushalten und die Herausforderungen des Klimawandels. „Insbesondere Wien-Pendler werden von der Lage profitieren, weil man direkt vor der Haustür mit der Raaberbahn eine Direktverbindung in die City hat und die Stadtgrenze in nur 50 Minuten erreicht. So spart man Sprit, Zeit und Nerven und gewinnt Lebensqualität“, sagt Bürgermeister Haider.