Mit Schienenersatz dreimal so lange unterwegs

Grund für die Fahrplanänderungen sind Umbauarbeiten am Bahngelände in Himberg. Deswegen fallen vor allem in der Stoßzeit zwischen 6.32 Uhr und 7.28 Uhr Züge nach Wien einfach aus. Stattdessen gibt es den viel langsameren Schienenersatzverkehr per Bus. Und auch am Nachmittag fehlen Züge von Wien retour. Normalerweise sind es vier Züge pro Stunde, jetzt fährt nur noch einer.