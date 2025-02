Aufregung um Pest bei Schafe und Ziegen

So schützen sich unsere Bauern

Dennoch müsse man sich in unserem Bundesland keine Sorgen machen. „Weil wir, so gut es geht, auf Importe verzichten. Wir sind bei den Tierrassen so gut aufgestellt, dass wir national handeln können. Die meisten Transporte aus dieser Region gehen nach Wien“, erklärt Eduard Penker, Geschäftsführer vom Kärntner Schaf- und Ziegenzuchtverband.