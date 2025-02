„Auf der Heimat Boden“ – wie in Schuberts Lied

Der wunderschöne Saal im Schlössle in Röthis war beinahe zu klein für dieses bemerkenswerte Ereignis. Nicht nur, weil dieser voll besetzt war, sondern auch, weil die Stimme der Mezzosopranistin Corinna Scheurle sonst in weit größerem Rahmen erklingt, etwa an der Bayerischen Staatsoper München, in Hauptrollen an der Staatsoper Nürnberg und derzeit an der Staatsoper in Berlin. Ähnliches gilt für die aus Röthis stammende Pianistin Hanna Bachmann, deren Namen man ebenfalls in internationalen Konzertprogrammen findet. Die beiden Künstlerinnen mit Vorarlberger Wurzeln heimsten kürzlich den dritten Preis im renommierten Hugo-Wolf-Liedwettbewerb Stuttgart ein: Wie schön, sie nun „auf der Heimat Boden“ (so die Schlusszeile ihrer Zugabe, Schuberts „Wanderer an den Mond“) zu erleben.