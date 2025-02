Warum ein steirischer Opa auf TikTok viral geht

„Hey Opa, weißt du, was das Lustige an der Demenz ist?“, fragt eine Stimme aus dem Off. „Weiß ich nicht“, antwortet der ältere Herr in weißem Unterhemd. „Ich kann dir jeden Tag den gleichen Witz erzählen, und du lachst.“ Die Person hinter dem frechen Sager ist Matteo Treitler, ihm gegenüber auf der Eckbank sitzt sein Opa Sepp – und das dazugehörige Video auf TikTok hat stolze 3,7 Millionen Aufrufe. Aber von Anfang an: