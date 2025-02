Reisebüro aus China bietet wieder Nordkorea-Reise

Es ist wohl eines der exotischsten Reiseziele, das es auf der Welt gibt: Das international isolierte Nordkorea. Ein Reisebüro in China bietet nach mehreren Jahren Pause wieder einen Ausflug in das Land des Diktators Kim Jong-un an. Doch in der Vergangenheit waren nicht alle Nordkorea-Urlauber wohlbehalten wieder heimgekehrt ...