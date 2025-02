Schottische „Hearts“ haben Herz für Österreicher

In Großbritannien wartet aber nicht nur schlechtes Wetter, sondern auch die schottische Härte. „Da geht’s richtig zur Sache, ständig hin und her.“ Auch ein Grund, warum man auf die Bremse steigt, den 24-Jährigen Schritt für Schritt an die Liga heranführt. „Meine Saison in Schweden war ja früher aus. Wenn du frisch aus dem Urlaub kommst, die Mannschaft voll im Liga-Betrieb steht, brauchst du Zeit.“ Die ihm der Verein gibt. „Sie wollen nichts überstürzen, keine Verletzung riskieren.“ Am Samstag feierte er sein Debüt, wurde er beim 6:0 bei Dundee in Minute 82 eingewechselt.

Voller Fokus auf „Hearts“

Richtig spannend wird’s dann in zwei Wochen. Da empfängt man die Glasgow Rangers. „Auf die Duelle mit Celtic und den Rangers freue ich mich besonders. Für solche Partien wirst du Fußballer“, grinst Steinwender, der von seiner neuen Heimat noch wenig sah. Dabei ist Edinburgh ja eine der Urlaubsdestinationen schlechthin. „Sehr imposant. Ich konzentriere mich jetzt einmal voll auf die Aufgabe mit den Hearts.“ Ein Fußballer mit Herz eben.