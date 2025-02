Nur eine Dreier-Koalition kann Kurstadt regieren

An neue Gesichter in der Stadtregierung werden sich die Bürgerinnen und Bürger in Baden gewöhnen müssen. Denn die bisherige Rathaus-Koalition aus ÖVP und Grüne hat keine Mehrheit mehr. Zudem ist fix: Künftig können nur drei Parteien miteinander den politischen Kurs in der Kurstadt vorgeben.