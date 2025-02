Entwarnung nach Lawine: Wohl keine Verschütteten

Lawinengefahr in Teilen Tirols weiter erheblich

Wie bereits berichtet, ist durch die Neuschneemengen der vergangenen Tage das Lawinenrisiko in vielen Teilen Tirols gestiegen. In den Stubaier Alpen oder auch in Osttirol gilt in vielen Tälern und oberhalb der Waldgrenze Gefahrenstufe 3 (erheblich).