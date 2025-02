Deutsches Brüderpaar löste zwei Lawinen aus

Am Samstag unternahm ein deutsches Brüderpaar (45 und 51 Jahre) mehrere Variantenabfahrten im Skigebiet Riffelsee und Pitztaler Gletscher. Gegen Mittag stiegen beide vom Skigebiet Pitztaler Gletscher in Richtung Mittagskogel auf. Dabei folgten sie einer bereits vorhandenen Aufstiegsspur und beschlossen, gemeinsam in eine noch nicht befahrene Rinne einzufahren.