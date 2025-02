Erneut zieht eine bunte Stadtregierung ins Rathaus

Aller bunten Dinge sind drei! So bringt es Bürgermeister Klaus Schneeberger auf den Punkt. Der ÖVP-Stadtchef hat in Wiener Neustadt in Windeseile eine Zusammenarbeit für die kommenden fünf Jahre mit SPÖ, FPÖ und der Liste von Kanber Demir paktiert. Damit erhält die zweitgrößte Stadt des Landes nach 2015 und 2020 auch 2025 eine vielfärbige Rathaus-Koalition.