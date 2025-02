Pensionist nach Sturz mit seinem Fahrrad gestorben

Ein tragischer Unfall hat sich am Samstag in der Gemeinde Gaflenz (OÖ) zugetragen. Ein Pensionist war mit seinem Fahrrad gestürzt. Eine nachkommende Autolenkerin bemerkte den reglos am Boden liegenden Mann und setzte sofort die Rettungskette in Gang. Für den 82-Jährigen kam aber jede Hilfe zu spät, er konnte nicht mehr reanimiert werden.