Milliarden-Offerte: Jetzt spricht Vinicius selbst

Der neue Ronaldo?

Fernweh klingt anders, der 24-Jährige macht eher den Eindruck, sich in Madrid ein Vermächtnis aufbauen zu wollen. „Gerade mal 23 Spieler haben 100 Tore erzielt. Unter ihnen befindet sich mein Idol Ronaldo, der mir immer viele Ratschläge gegeben hat, wie ich mich vor dem Tor verbessern und besser abschließen kann“, so Vini. Wird er in der spanischen Hauptstadt sogar Ronaldo in den Schatten stellen? Die Bereitschaft zeigt der Ausnahmekicker jedenfalls schon einmal ...