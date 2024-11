Topklub bietet 250 Millionen für Reals Vini Jr.

Vinicius Junior zählt aktuell zu den besten Spielern der Welt, dass er bei der Ballon-d‘Or-Gala leer ausging, war für viele Fußballfans eine große Überraschung. In der laufenden Saison präsentiert sich der junge Brasilianer erneut in Überform, in bislang 17 Pflichtspielen traf der Flügelstürmer zwölfmal, sieben Tore legte er vor.