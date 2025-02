Zwei junge Alkolenker kamen mit Pkw von Straße ab

Unfall in Osttirol

Nicht nur im Zillertal kam es zu einem Unfall unter Alkoholeinfluss. Auch in Gaimberg (Bezirk Lienz) mussten am Samstag kurz nach 23 Uhr Einsatzkräfte ausrücken. Dort war ein 18-jähriger Einheimischer gemeinsam mit drei Kollegen mit dem Auto auf der Gaimbergstraße unterwegs.