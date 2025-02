Die Bergsteigerlegende Willi Bauer (82) ist tot

Der oberösterreichische Alpinist Willi Bauer ist tot. Das gaben die Naturfreunde Lenzing am Samstagabend bekannt. Der 82-Jährige sei bereits am Donnerstag nach längerer Krankheit friedlich eingeschlafen, hieß es. Bauer wurde vor allem als einer der zwei Überlebenden der Bergsteigertragödie von 1986 auf dem K2 in Pakistan bekannt.