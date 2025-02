LIVE ab 15.30 Uhr: Bayern und BVB in der Konferenz

„Kiel ist für mich die ganz große Priorität“

Dieses Wochenende beginnt in der Bundesliga eine Testphase, in der Schiedsrichter die VAR-Entscheidungen per Durchsage direkt den Zuschauern erklären, um für mehr Transparenz zu sorgen. Das wird nicht bei allen Spielen der Fall sein, in München aber schon. „Man kennt es aus anderen Sportarten. Ich bin immer für Innovation. Wir müssen schauen, wie es läuft“, sagte Bayern-Coach Vincent Kompany. Der Fokus liegt allerdings auf dem Gegner. „Kiel ist für mich die ganz große Priorität“, meinte der Belgier. „Wir wollen mit vollem Hunger in das Spiel reingehen.“