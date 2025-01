ESC-Starter verspricht: „Wird Riesen-Spektakel!“

Mit seiner einzigartigen Stimme und einer Performance, die Pop und Klassik verschmelzen lässt, will der 23-jährige JJ Österreich beim Eurovision Song Contest 2025 in Basel begeistern. Große Bühnen sind für ihn kein Neuland: 2021 sang er sich in der ORF-Erfolgsshow „Starmania“ bis ins Finale und tritt derzeit in der renommierten Wiener Staatsoper auf. Doch wie wird er sich auf der größten Musikbühne der Welt schlagen?