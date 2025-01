Kovac übernimmt Dortmund ++ Pajovic geht im Sommer

Österreichs Slalom-Asse geben vor der WM ein kräftiges Lebenszeichen von sich, Borussia Dortmund ist am Trainersektor fündig geworden und Ales Pajovic betreut das österreichische Handball-Nationalteam nur mehr bis zum Sommer – das und noch mehr sind heute ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Donnerstag, dem 30. Jänner.