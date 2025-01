Nach Aufschrei: Absage für große PV-Anlage in Graz

„Projekt kann so nicht umgesetzt werden“

Seit einer Woche Bezirksvorsteherin von Andritz ist die Grazer SPÖ-Chefin und bisherige Landesrätin Doris Kampus. Sie ortet Skepsis, Verunsicherung und Widerstand in der Bevölkerung: „Deshalb ist für mich klar, dass dieses Projekt in Andritz so nicht umgesetzt werden kann.“