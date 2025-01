Nach Rapid-Wunder heiß auf die nächste Sensation

Auch jenes gegen Hartberg. Was braucht’s, um den nächsten „Riesen“ zu Fall zu bringen? „Glaube! Der kann in solchen Spielen Berge versetzen“, so der 55-Jährige. „Wir müssen über die Schmerzgrenze, 120 Prozent geben, dazu brauchst du das nötige Spielglück.“ Das könnte Neuzugang und Ex-Austrianer Marco Djuricin erzwingen. „Er treibt die Jungen an, geht hier voran.“ Wie Holzknecht seit Jahrzehnten.