Unfall in der Nacht: 13-Jähriger schwer verletzt

Nachkommende Polizeistreifen

Beim Unfall wurde die am Beifahrersitz mitfahrende Ehefrau, 60 Jahre alt, leicht und der auf der Rücksitzbank sitzende Sohn, 13 Jahre alt, schwer verletzt. Unmittelbar nach dem Unfall trafen zwei Polizeistreifen an der Unfallörtlichkeit ein und setzten Sofortmaßnahmen. Die beiden verletzten Personen wurden von Sanitätern und einem Notarzt an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend in das LKH Leoben überstellt. Der mit dem Lenker durchgeführte Alkotest verlief negativ.