FPÖ und ÖVP blockieren Resolution für starken ORF

FPÖ will 15 Prozent Kosten einsparen

Tatsache ist: FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker kann sich vorstellen, das Budget um 15% zu kürzen. Im Raum steht auch ein Ende der Haushaltsabgabe, sprich der finanziellen Basis des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Land. Kenner der Materie gehen davon aus, dass Einsparungen auch das Landesstudio in Linz betreffen würden. In welchem Ausmaß, ist aber noch unklar.