Vize-Stadtchefin wirft nach Verlusten das Handtuch

Sie hatte zwar mit 381 die zweitmeisten Vorzugsstimmen der ÖVP nach Bürgermeister Franz Mold (1986) in Zwettl, dennoch erklärte Vizebürgermeisterin Andrea Wiesmüller am Mittwoch, dass sie ihr Mandat nicht mehr annehmen werde. Nach der historischen Wahlniederlage und dem Verlust der absoluten schwarzen Mehrheit in Zwettl steht die langjährige Finanzstadträtin damit für die Lokalpolitik nicht mehr zur Verfügung.