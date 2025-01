Kika/Leiner-Aus & jeder 5. beim Heer untauglich

Von Montag bis Freitag punktgenau um 12:00 Uhr liefert „Krone zu Mittag“ alles, was Sie für den Tag wissen müssen. Diesmal in der Sendung: Alarmierende Entwicklung bei 18-Jährigen, der Anteil an Tauglichen sinkt weiterhin: Jeder Fünfte kann nach der Musterung weder den Grundwehr- noch Zivildienst absolvieren! Außerdem: Der Möbelriese Kika/Leiner schließt heute endgültig seine Pforten. Krone.tv war vor Ort.