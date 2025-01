Lech rechnet mit Minus von 2,1 Millionen Euro

Der mondäne Wintersportort am Arlberg hat bekanntlich in Sachen Finanzen einen schweren Rucksack zu tragen, was vor allem dem neugebauten Gemeindezentrum geschuldet ist. Auch für das laufende Jahr ist ein Turnaround weit und breit nicht in Sicht: So rechnet die Gemeinde mit Einnahmen von knapp 28,9 Millionen Euro, diesen stehen Aufwendungen von gut 30,9 Millionen Euro gegenüber. Unterm Strich ergibt das ein Minus von 2,1 Millionen Euro, am Ende des Jahres wird sich der Gesamtschuldenstand auf etwa 54,2 Millionen Euro belaufen – was, um es salopp zu formulieren, für ein 1600-Einwohner-Örtchen ein stolzes Sümmchen ist. Nun ist Lech aber kein Waldviertler Sauerampfer-Dorf, sondern eine Tourismusdestination von Weltrang, dementsprechend hoch sind auch die kommunalen Einnahmen – und folglich gibt es auch viele Möglichkeiten, an den Stellschrauben zu drehen.