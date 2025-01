Mann demolierte aus Frust 61 Pkw in Innsbruck

Gleich an drei Abenden im Oktober brannten bei einem in Innsbruck wohnhaften Asylberechtigten (27), der seit 2015 in Österreich ist, alle Sicherungen durch. Er fuhr mit seinem Fahrrad durch die Landeshauptstadt und schlug mit einem Fahrradschloss wahllos gegen Pkw. Scheiben, Außenspiegel oder Karosserien wurden demoliert – fast 50.000 Euro Schaden.