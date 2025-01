Künstliche Intelligenz fand Einbrecher im Internet

Genspuren brachten Beweis

Und das taten sie neben der „echten Welt“ auch im Internt und die künstliche Intelligenz fand einen Mann, der zu 98 Prozent der Gesuchte war. So gab’s einen Namen und eine Telefonnummer, und in Ottensheim wurde der Gesuchte in seinem Auto angehalten und gefasst. Genspuren, die am Tatort zurückgeblieben waren, überführten den Einbrecher.