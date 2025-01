Kampf um die letzte Seewiese am Ossiacher See

Die Bürgerinitiative Ossiacher See kämpft dafür, dass das Seegrundstück in Steindorf – immerhin 1,6 Hektar – nicht verbaut wird, weil es in unmittelbarer Nähe zum Natureldorado Bleistätter Moor liegt und die letzte öffentliche freie Wiese am Ossiacher See ist. Wie berichtet, gehört das Grundstück der Kärntner Beteiligungsverwaltung (K-BV), die dort ein Hotel mit Badehaus ansiedeln möchte.